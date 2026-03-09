Obelisco

A Prefeitura de Taubaté retirou um obelisco centenário que ficava na Praça Coronel Vitoriano, em frente ao Centro Cultural Toninho Mendes, na região central da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Requerimento

A informação sobre a retirada do obelisco foi repassada pelo prefeito Sérgio Victor (Novo) à Câmara, em resposta a um requerimento do vereador Dentinho (PP).