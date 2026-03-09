Obelisco
A Prefeitura de Taubaté retirou um obelisco centenário que ficava na Praça Coronel Vitoriano, em frente ao Centro Cultural Toninho Mendes, na região central da cidade.
Requerimento
A informação sobre a retirada do obelisco foi repassada pelo prefeito Sérgio Victor (Novo) à Câmara, em resposta a um requerimento do vereador Dentinho (PP).
Retirada
Na resposta à Câmara, o prefeito afirmou que "o monumento foi suprimido durante a obra de requalificação do local, com a devida análise e aprovação do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Urbanístico, Arqueológico e Arquitetônico".
Conselho
Na ata da reunião do conselho consta que a secretária de Planejamento, Marcela Franco, "reforçou a importância da retirada do obelisco para viabilizar os usos pretendidos para o espaço".
Sem volta
Ainda na resposta à Câmara, o prefeito ressaltou "que o projeto" de revitalização da praça "não prevê a reinstalação do obelisco no local". Sérgio afirmou que, por solicitação do conselho, "está sendo desenvolvido um totem para implantação na praça, com o objetivo de fomentar a educação patrimonial".
Patrimônio
No requerimento, Dentinho afirmou o livro 'Taubaté e Seus Monumentos', publicado em 1979, registra a existência do obelisco "como um dos marcos históricos da cidade". Ainda segundo o vereador, a obra traz uma fotografia de 1928 ou 1929 em que "o obelisco já aparece erguido, pintado de branco, no centro da praça, o que permite afirmar tratar-se de monumento existente há quase um século, integrante do patrimônio histórico e paisagístico do município desde o final da década de 1920".