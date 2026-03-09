Uma mulher de 28 anos morreu após cair de um tobogã em um parque de diversões durante uma descida em alta velocidade. A vítima chegou a demonstrar medo antes de utilizar o brinquedo e questionou um funcionário sobre a segurança do equipamento.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O acidente ocorreu na noite de quinta-feira (5), no parque de diversões Entre Flores, em Chinácota, na Colômbia. A vítima foi identificada como Yuris Cristel Camila García.
De acordo com informações divulgadas pelo jornal colombiano El Tiempo, imagens registradas no local mostram o momento em que a mulher conversa com um funcionário antes de descer pelo tobogã. Ela pergunta se alguém estaria na parte inferior do brinquedo para recebê-la. O funcionário responde tentando tranquilizá-la e afirma que não havia motivo para preocupação.
Logo depois, Yuris inicia a descida pelo equipamento. Durante o trajeto, ela ganha velocidade e acaba sendo projetada para fora da estrutura em uma curva do tobogã.
A queda foi de aproximadamente 4,5 metros, e a vítima atingiu o chão com força. As circunstâncias do acidente passaram a ser investigadas pelas autoridades locais.