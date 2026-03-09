Uma mulher de 28 anos morreu após cair de um tobogã em um parque de diversões durante uma descida em alta velocidade. A vítima chegou a demonstrar medo antes de utilizar o brinquedo e questionou um funcionário sobre a segurança do equipamento.

O acidente ocorreu na noite de quinta-feira (5), no parque de diversões Entre Flores, em Chinácota, na Colômbia. A vítima foi identificada como Yuris Cristel Camila García.