TRAGÉDIA

Mulher morre arremessada de tobogã; ela já pulou com medo

Por Da Redação | Chinácota, Colômbia
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Uma mulher de 28 anos morreu após cair de um tobogã em um parque de diversões durante uma descida em alta velocidade. A vítima chegou a demonstrar medo antes de utilizar o brinquedo e questionou um funcionário sobre a segurança do equipamento.

O acidente ocorreu na noite de quinta-feira (5), no parque de diversões Entre Flores, em Chinácota, na Colômbia. A vítima foi identificada como Yuris Cristel Camila García.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal colombiano El Tiempo, imagens registradas no local mostram o momento em que a mulher conversa com um funcionário antes de descer pelo tobogã. Ela pergunta se alguém estaria na parte inferior do brinquedo para recebê-la. O funcionário responde tentando tranquilizá-la e afirma que não havia motivo para preocupação.

Logo depois, Yuris inicia a descida pelo equipamento. Durante o trajeto, ela ganha velocidade e acaba sendo projetada para fora da estrutura em uma curva do tobogã.

A queda foi de aproximadamente 4,5 metros, e a vítima atingiu o chão com força. As circunstâncias do acidente passaram a ser investigadas pelas autoridades locais.

