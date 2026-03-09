Uma mulher foi morta a facadas pelo companheiro na madrugada desta segunda-feira (9), após vizinhos ouvirem gritos de socorro e acionarem a polícia. O suspeito acabou se entregando aos policiais logo depois do crime e confessou o assassinato.
O caso aconteceu na Fazenda da Juta, na zona leste de São Paulo. Uma moradora de um condomínio correu até uma base da Polícia Militar, localizada a cerca de 150 metros do local, para pedir ajuda ao ouvir pedidos de socorro vindos do apartamento vizinho.
Segundo a polícia, a testemunha entrou no posto policial, na Rua Leon Borburi, bastante abalada e relatando que havia escutado gritos e barulhos de agressão no imóvel ao lado.
Enquanto os policiais se preparavam para ir até o endereço verificar a denúncia, um homem apareceu no local com o corpo ensanguentado e afirmou que havia matado a companheira. Ele acompanhou os agentes até o apartamento.
No imóvel, que estava com a porta aberta e manchas de sangue, os policiais encontraram o corpo da vítima em um dos quartos.
A perícia preliminar apontou que a mulher foi atingida por 15 golpes de faca, com ferimentos no tórax, braços, pernas e costas. A arma utilizada no crime foi localizada sobre um armário na sala e apreendida.
O suspeito foi preso e encaminhado para a 8ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de São Mateus, onde o caso foi registrado.