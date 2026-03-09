Um professor de ensino médio morreu após ser atropelado enquanto tentava abordar um grupo de jovens que fazia uma brincadeira em frente à sua casa na noite de quinta-feira (5). A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte.
O caso ocorreu em Gainesville, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. O professor Jason Hughes, de 40 anos, dava aulas de Matemática na North Hall High School.
De acordo com as informações divulgadas pelas autoridades, Hughes saiu de casa ao perceber que um grupo de jovens arremessava papel higiênico contra a residência, prática conhecida em alguns lugares como uma forma de brincadeira ou trote.
Ao correr para falar com os estudantes, o professor escorregou e caiu na rua. Nesse momento, uma caminhonete dirigida por Jayden Wallace, de 18 anos, acabou passando por cima da vítima.
Hughes foi levado a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na sexta-feira (6).
O motorista foi acusado de homicídio culposo por direção perigosa, além de condução imprudente e invasão de propriedade. Caso seja condenado, ele pode cumprir pena de três a 15 anos de prisão.
Outros quatro jovens, também de 18 anos, que participavam da ação foram detidos. Eles responderão por invasão de propriedade e descarte irregular de lixo, infrações consideradas de menor gravidade.