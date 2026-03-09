Um professor de ensino médio morreu após ser atropelado enquanto tentava abordar um grupo de jovens que fazia uma brincadeira em frente à sua casa na noite de quinta-feira (5). A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte.

O caso ocorreu em Gainesville, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. O professor Jason Hughes, de 40 anos, dava aulas de Matemática na North Hall High School.