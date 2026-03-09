O soldado da Polícia Militar de São Paulo Fernando Aparecido Serafim de Oliveira morreu na noite de sábado (7) após se envolver em um acidente de trânsito. A morte do policial foi confirmada pela corporação por meio de nota oficial divulgada neste fim de semana.

Segundo informações da corporação, o acidente aconteceu na Rodovia Celso Garcia Cid (PR-445), nas proximidades do município de Londrina, no Paraná.