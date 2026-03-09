A Plataforma +Emprego, mantida pela Prefeitura de Taubaté, inicia esta semana com 118 vagas de trabalho disponíveis, cadastradas nesta segunda-feira (9). Os interessados podem consultar as oportunidades e se candidatar diretamente pelo site oficial: https://taubate.sp.gov.br/maisemprego/vagas.

A ferramenta foi criada para aproximar empresas que oferecem vagas e profissionais em busca de emprego, permitindo que empresários cadastrem oportunidades e candidatos incluam seus currículos no sistema, facilitando o contato e os processos de contratação.