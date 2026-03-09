A Plataforma +Emprego, mantida pela Prefeitura de Taubaté, inicia esta semana com 118 vagas de trabalho disponíveis, cadastradas nesta segunda-feira (9). Os interessados podem consultar as oportunidades e se candidatar diretamente pelo site oficial: https://taubate.sp.gov.br/maisemprego/vagas.
A ferramenta foi criada para aproximar empresas que oferecem vagas e profissionais em busca de emprego, permitindo que empresários cadastrem oportunidades e candidatos incluam seus currículos no sistema, facilitando o contato e os processos de contratação.
Outro diferencial da plataforma é a integração com a Escola do Trabalho. Quando há vagas disponíveis, mas falta qualificação entre os candidatos, a escola pode ser acionada para oferecer cursos de capacitação específicos, ajudando a preparar os profissionais para as áreas com maior demanda.
Lançada em setembro de 2025, a Plataforma +Emprego já registrou mais de 900 vagas publicadas desde o início das atividades. Atualmente, o sistema conta com 5.187 candidatos cadastrados e mais de 200 empresas registradas.
Em apenas quatro meses de funcionamento, mais de 1.600 candidatos foram encaminhados para entrevistas, resultado que demonstra a procura tanto de trabalhadores quanto de empresas pela ferramenta.
Além do atendimento online, quem precisar de ajuda para cadastro ou consulta de vagas pode procurar atendimento presencial no Desenvolve Taubaté, localizado dentro do prédio da Rodoviária Nova, na rua Benedito da Silveira Moraes, no Jardim Ana Emília. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.