Uma mulher de 34 anos foi morta a socos pelo próprio marido na madrugada deste domingo (8), Dia Internacional da Mulher. O suspeito, um montador de móveis de 40 anos, foi preso em flagrante após o crime. De acordo com a Polícia Militar, ele ainda teria publicado vídeos nas redes sociais antes e depois do assassinato.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso ocorreu em Praia Grande, no litoral sul de São Paulo. A ocorrência foi registrada por volta das 6h, quando a polícia recebeu uma denúncia de feminicídio. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a irmã do suspeito em estado de choque.
Segundo a polícia, foi ela quem acionou as autoridades após ver vídeos gravados pelo irmão com ameaças à cunhada. Em seguida, outro vídeo publicado por ele indicaria que o crime já teria sido cometido, o que levou a familiar a pedir socorro imediatamente.
A vítima, Thais Rodrigues Rocha de Oliveira, de 34 anos, foi encontrada sem vida e com sinais de espancamento. As lesões estavam concentradas principalmente no rosto, de acordo com informações da Polícia Militar.
Após o crime, o suspeito fugiu do local. No entanto, a irmã dele informou aos policiais que ele poderia ter ido para a casa da mãe.
Os agentes iniciaram buscas e localizaram o homem no bairro Caieiras, também em Praia Grande, onde ele acabou preso em flagrante.
Com informações do Portal Metrópoles