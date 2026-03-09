Uma mulher de 34 anos foi morta a socos pelo próprio marido na madrugada deste domingo (8), Dia Internacional da Mulher. O suspeito, um montador de móveis de 40 anos, foi preso em flagrante após o crime. De acordo com a Polícia Militar, ele ainda teria publicado vídeos nas redes sociais antes e depois do assassinato.

O caso ocorreu em Praia Grande, no litoral sul de São Paulo. A ocorrência foi registrada por volta das 6h, quando a polícia recebeu uma denúncia de feminicídio. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a irmã do suspeito em estado de choque.