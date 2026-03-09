09 de março de 2026
IPTU 2026: 2ª parcela vence nesta terça (10) em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Claudio Vieira/PMSJC
Os contribuintes de São José dos Campos que optaram pelo parcelamento do IPTU 2026 devem ficar atentos: a segunda parcela do imposto vence na próxima terça-feira, dia 10. O pagamento faz parte do calendário para quem escolheu quitar o tributo em até 10 parcelas, que têm vencimento sempre no dia 10 de cada mês.

O imposto pode ser pago nas casas lotéricas ou em diferentes instituições financeiras, como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú, Santander, Sicoob e Sicoob-Cressem. Também é possível quitar o boleto por autoatendimento bancário, internet banking ou PIX, utilizando o QR Code disponível no carnê.

Caso o contribuinte perca a data de vencimento, será necessário emitir uma nova guia atualizada, já com multa de 3% e juros de 0,5% ao mês. A atualização pode ser feita diretamente no site da Prefeitura, nos postos de atendimento ou pelo telefone (12) 3042-2799.

Central IPTU facilita serviços

A Prefeitura mantém disponível em seu portal a Central IPTU, um espaço online criado para facilitar o acesso às informações do imposto. Pela página, o contribuinte pode consultar dados do carnê, realizar pagamentos digitais, atualizar endereço cadastral e verificar pendências de anos anteriores.

Canais de atendimento

Quem tiver dúvidas sobre o imposto pode buscar atendimento pelos seguintes canais:

Telefone 156 – de segunda a sábado, das 6h às 22h, e domingo das 8h às 22h (exceto feriados)

  • Central de Atendimento: (12) 3042-2799 – de segunda a sexta, das 8h às 20h

  • E-mail: iptu@sjc.sp.gov.br

  • Postos presenciais: seis unidades disponíveis para orientação aos contribuintes

