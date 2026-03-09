Os contribuintes de São José dos Campos que optaram pelo parcelamento do IPTU 2026 devem ficar atentos: a segunda parcela do imposto vence na próxima terça-feira, dia 10. O pagamento faz parte do calendário para quem escolheu quitar o tributo em até 10 parcelas, que têm vencimento sempre no dia 10 de cada mês.

O imposto pode ser pago nas casas lotéricas ou em diferentes instituições financeiras, como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú, Santander, Sicoob e Sicoob-Cressem. Também é possível quitar o boleto por autoatendimento bancário, internet banking ou PIX, utilizando o QR Code disponível no carnê.