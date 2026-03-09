09 de março de 2026
Pacientes relatam demora no atendimento no HM de SJC

Moradores denunciaram demora no atendimento

Pacientes que procuraram atendimento no Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial, nesta segunda-feira (9) relataram demora para serem atendidos. De acordo com relatos enviados à reportagem, algumas pessoas aguardavam na unidade desde o final da manhã e, mesmo no período da tarde, ainda não tinham sido chamadas.

Uma paciente contou que chegou ao hospital por volta das 14h e encontrou cerca de 40 pessoas aguardando na sua frente. Segundo ela, havia pacientes que estavam na unidade desde as 11h e ainda permaneciam à espera de atendimento.

A situação foi criticada por pacientes que aguardavam no local. Ainda segundo relatos, a sala de espera estava cheia e algumas pessoas passaram mal durante a espera. Diante da demora e da falta de lugar para se sentar, parte dos pacientes decidiu deixar o hospital antes de receber atendimento.

A reportagem procurou a prefeitura para comentar o caso. Até a publicação desta matéria, ainda não houve retorno. Caso haja manifestação, o texto será atualizado.

