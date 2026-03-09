Pacientes que procuraram atendimento no Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial, nesta segunda-feira (9) relataram demora para serem atendidos. De acordo com relatos enviados à reportagem, algumas pessoas aguardavam na unidade desde o final da manhã e, mesmo no período da tarde, ainda não tinham sido chamadas.

Uma paciente contou que chegou ao hospital por volta das 14h e encontrou cerca de 40 pessoas aguardando na sua frente. Segundo ela, havia pacientes que estavam na unidade desde as 11h e ainda permaneciam à espera de atendimento.