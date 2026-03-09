Pacientes que procuraram atendimento no Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial, nesta segunda-feira (9) relataram demora para serem atendidos. De acordo com relatos enviados à reportagem, algumas pessoas aguardavam na unidade desde o final da manhã e, mesmo no período da tarde, ainda não tinham sido chamadas.
Uma paciente contou que chegou ao hospital por volta das 14h e encontrou cerca de 40 pessoas aguardando na sua frente. Segundo ela, havia pacientes que estavam na unidade desde as 11h e ainda permaneciam à espera de atendimento.
A situação foi criticada por pacientes que aguardavam no local. Ainda segundo relatos, a sala de espera estava cheia e algumas pessoas passaram mal durante a espera. Diante da demora e da falta de lugar para se sentar, parte dos pacientes decidiu deixar o hospital antes de receber atendimento.
A reportagem procurou a prefeitura para comentar o caso. Até a publicação desta matéria, ainda não houve retorno. Caso haja manifestação, o texto será atualizado.