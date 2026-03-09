O MCB (Museu da Casa Brasileira) terá uma nova sede em São José dos Campos. A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo anunciou que o museu será instalado na histórica Residência Olivo Gomes, com previsão de retomada das atividades ainda neste semestre.
O imóvel, localizado no Parque da Cidade Roberto Burle Marx e pertencente à Prefeitura de São José dos Campos, passa atualmente por obras de conservação e adequação para receber as exposições e a programação cultural da instituição. O projeto é realizado em parceria com a Prefeitura e com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo.
A residência foi projetada pelo arquiteto Rino Levi na década de 1950 para o industrial Olivo Gomes, fundador da Tecelagem Parahyba. Considerado um dos mais relevantes exemplos da arquitetura moderna paulista, o conjunto se destaca pela integração entre o edifício, a paisagem e o espelho d’água que acompanha a fachada. O paisagismo assinado por Roberto Burle Marx complementa o projeto ao unir arquitetura, natureza e memória industrial.
A escolha do local também tem significado simbólico. Um museu dedicado à reflexão sobre o modo de morar, o design e a arquitetura passará a ocupar uma residência que se tornou referência da arquitetura doméstica moderna no Brasil.
Segundo a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Marilia Marton, a mudança representa a união de dois importantes patrimônios culturais paulistas. Para ela, a iniciativa marca uma nova etapa para o museu ao mesmo tempo em que amplia o acesso à cultura e fortalece o circuito cultural do interior do estado.
O processo de restauro e implantação do museu conta com a participação da APAC (Associação Pinacoteca Arte e Cultura), organização social responsável pela gestão da Pinacoteca de São Paulo e do Memorial da Resistência. A entidade atua em conjunto com a secretaria nas etapas necessárias para a reabertura da instituição.