09 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CULTURA

Museu da Casa Brasileira terá nova sede na Residência Olivo Gomes

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Claudio Vieira/PMSJC
Museu da Casa Brasileira terá nova sede na Residência Olivo Gomes
Museu da Casa Brasileira terá nova sede na Residência Olivo Gomes

O MCB (Museu da Casa Brasileira) terá uma nova sede em São José dos Campos. A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo anunciou que o museu será instalado na histórica Residência Olivo Gomes, com previsão de retomada das atividades ainda neste semestre.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O imóvel, localizado no Parque da Cidade Roberto Burle Marx e pertencente à Prefeitura de São José dos Campos, passa atualmente por obras de conservação e adequação para receber as exposições e a programação cultural da instituição. O projeto é realizado em parceria com a Prefeitura e com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo.

A residência foi projetada pelo arquiteto Rino Levi na década de 1950 para o industrial Olivo Gomes, fundador da Tecelagem Parahyba. Considerado um dos mais relevantes exemplos da arquitetura moderna paulista, o conjunto se destaca pela integração entre o edifício, a paisagem e o espelho d’água que acompanha a fachada. O paisagismo assinado por Roberto Burle Marx complementa o projeto ao unir arquitetura, natureza e memória industrial.

A escolha do local também tem significado simbólico. Um museu dedicado à reflexão sobre o modo de morar, o design e a arquitetura passará a ocupar uma residência que se tornou referência da arquitetura doméstica moderna no Brasil.

Segundo a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Marilia Marton, a mudança representa a união de dois importantes patrimônios culturais paulistas. Para ela, a iniciativa marca uma nova etapa para o museu ao mesmo tempo em que amplia o acesso à cultura e fortalece o circuito cultural do interior do estado.

O processo de restauro e implantação do museu conta com a participação da APAC (Associação Pinacoteca Arte e Cultura), organização social responsável pela gestão da Pinacoteca de São Paulo e do Memorial da Resistência. A entidade atua em conjunto com a secretaria nas etapas necessárias para a reabertura da instituição.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários