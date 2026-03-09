O MCB (Museu da Casa Brasileira) terá uma nova sede em São José dos Campos. A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo anunciou que o museu será instalado na histórica Residência Olivo Gomes, com previsão de retomada das atividades ainda neste semestre.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O imóvel, localizado no Parque da Cidade Roberto Burle Marx e pertencente à Prefeitura de São José dos Campos, passa atualmente por obras de conservação e adequação para receber as exposições e a programação cultural da instituição. O projeto é realizado em parceria com a Prefeitura e com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo.