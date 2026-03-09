O Tribunal de Justiça declarou inconstitucional o trecho da legislação municipal de São José dos Campos que barrava a entrada na GCM (Guarda Civil Municipal) de mulheres com altura inferior a 1,60m e homens menores de 1,65m.

O julgamento foi realizado pelo Órgão Especial do TJ, que é composto por 25 desembargadores. A decisão foi unânime.