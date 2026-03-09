Daniel foi encontrado morto minutos depois em uma área de mata. A frase registrada nas imagens, obtidas por OVALE , levanta dúvidas sobre a versão apresentada pelos suspeitos.

A frase, flagrada em imagens captadas por uma câmera de segurança, coloca em xeque a versão de cinco homens envolvidos na morte brutal do autônomo Daniel Moura de Sousa, de 26 anos, ocorrida em São José dos Campos, na noite do dia 2 de março. VEJA O VÍDEO

Identificados pela polícia, os cinco admitem ter espancado a vítima, mas dizem que "não tinham intenção de matar". Mesmo após confessarem o crime, os cinco foram liberados, já que não havia flagrante.

Morador da zona norte de São José , Daniel trabalhava como autônomo e vivia em união estável havia cerca de seis anos. Familiares e amigos o descrevem como “trabalhador e homem de família”.