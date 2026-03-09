09 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Uma mulher de 28 anos morreu após cair de um tobogã em um parque de diversões na cidade de Chinácota, na Colômbia. O acidente foi registrado em vídeo e as imagens passaram a circular nas redes sociais, mostrando o momento em que a vítima perde o controle durante a descida do brinquedo

A vítima foi identificada como Yuris Cristel Camila García. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (5) no parque Entre Flores, segundo informações divulgadas pelo jornal colombiano El Tiempo.

Mulher demonstrou medo antes de descer

De acordo com as imagens obtidas pelo veículo colombiano, momentos antes do acidente a mulher demonstrou receio de usar o brinquedo.

Ela teria perguntado a um funcionário se alguém estaria aguardando para ajudá-la ao final da descida. O funcionário respondeu tentando tranquilizá-la. “Sim, não tenha medo”, teria dito o atendente.

Queda aconteceu em curva do brinquedo

Nas imagens, Yuris aparece descendo o tobogã em alta velocidade. Durante a descida, ela perde o controle ao passar por uma curva da estrutura e acaba sendo projetada para fora do brinquedo.

A mulher caiu de uma altura aproximada de 4,5 metros, atingindo o chão com força. Ela chegou a receber atendimento, mas não resistiu aos ferimentos.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre possíveis falhas na estrutura ou nas medidas de segurança do brinquedo.

