Uma mulher de 28 anos morreu após cair de um tobogã em um parque de diversões na cidade de Chinácota, na Colômbia. O acidente foi registrado em vídeo e as imagens passaram a circular nas redes sociais, mostrando o momento em que a vítima perde o controle durante a descida do brinquedo

A vítima foi identificada como Yuris Cristel Camila García. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (5) no parque Entre Flores, segundo informações divulgadas pelo jornal colombiano El Tiempo.

Mulher demonstrou medo antes de descer