“Bento, eu te amo, meu filho amado.”
Foi com essa frase curta e carregada de dor que um pai se despediu do filho de apenas 6 anos após uma tragédia registrada no Vale do Paraíba neste fim de semana.
O menino, conhecido pela família como Bentinho, morreu após ser atropelado no estacionamento de uma festa de casamento em Tremembé, entre a noite de sábado (7) e a madrugada deste domingo (8).
Segundo relatos de pessoas próximas à família, a criança foi atingida por um veículo enquanto estava no local da celebração. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.
A morte do menino provocou grande comoção nas redes sociais, especialmente após as mensagens publicadas pelo pai da criança.
“É com muito pesar que venho dar esta notícia. Perdi meu filho caçula num acidente. O meu querido Bentinho está com Deus agora. Por favor, rezem por ele”, escreveu.
Em outra publicação, ele voltou a pedir orações diante da dor da perda. “Por favor, rezem por ele. É muito grande a dor, meu Bentinho amado.”
Velório em Caçapava
O corpo da criança está sendo velado no Velório Municipal de Caçapava, onde familiares e amigos prestam as últimas homenagens.
Na despedida, o pai voltou a declarar o amor pelo filho. “Bento, eu te amo, meu filho amado.”
Investigação
As circunstâncias do atropelamento ainda serão apuradas. O caso será investigado pela Polícia Civil, que deve esclarecer como ocorreu o acidente durante a festa de casamento.