Foi com essa frase curta e carregada de dor que um pai se despediu do filho de apenas 6 anos após uma tragédia registrada no Vale do Paraíba neste fim de semana.

O menino, conhecido pela família como Bentinho, morreu após ser atropelado no estacionamento de uma festa de casamento em Tremembé, entre a noite de sábado (7) e a madrugada deste domingo (8).

Segundo relatos de pessoas próximas à família, a criança foi atingida por um veículo enquanto estava no local da celebração. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

A morte do menino provocou grande comoção nas redes sociais, especialmente após as mensagens publicadas pelo pai da criança.