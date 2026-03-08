A empresária foi presa em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor com agravante de omissão de socorro. O menino, identificado como Bentinho, não resistiu .

A dona de um buffet foi presa após atropelar e matar um menino de 5 anos durante uma festa de casamento em Tremembé na madrugada deste domingo (8). O caso foi noticiado por OVALE .

Conforme o registro policial, o caso aconteceu às 2h09 deste domingo, em um buffet na Rodovia Álvaro Barbosa Lima, no Parque Vera Cruz. A vítima participava da festa quando foi atingida pela caminhonete Chevrolet Montana conduzida pela proprietária do espaço.

O boletim informa que, logo após o atropelamento, os pais da criança pediram ajuda e um dos garçons do evento assumiu a direção do próprio veículo envolvido no acidente para levar o menino ao Pronto-Socorro Municipal de Tremembé. A criança deu entrada na unidade, mas não resistiu.

A tragédia

Segundo depoimentos colhidos pela polícia, uma convidada relatou que viu a criança caída no chão, como se estivesse procurando algo, no momento em que o veículo passou sobre ela.