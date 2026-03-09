A Polícia Civil identificou cinco pessoas suspeitas de participação na morte de Daniel Moura de Sousa, de 26 anos, encontrado morto em uma área de mata no Jardim Santa Inês 1, na zona leste de São José dos Campos. O crime aconteceu no dia 2 de março.

Segundo as investigações da Delegacia de Homicídios, os suspeitos confessaram ter agredido Daniel, mas afirmaram que não tinham intenção de matá-lo. Nenhum deles ficou preso até o momento, já que não houve flagrante.