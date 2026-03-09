A Polícia Civil identificou cinco pessoas suspeitas de participação na morte de Daniel Moura de Sousa, de 26 anos, encontrado morto em uma área de mata no Jardim Santa Inês 1, na zona leste de São José dos Campos. O crime aconteceu no dia 2 de março.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo as investigações da Delegacia de Homicídios, os suspeitos confessaram ter agredido Daniel, mas afirmaram que não tinham intenção de matá-lo. Nenhum deles ficou preso até o momento, já que não houve flagrante.
“As investigações continuam”, afirmou o delegado Neimar Camargo Mendes, responsável pelo caso.
Plano para furtar fios terminou em confusão
De acordo com a apuração da polícia, Daniel teria saído de uma festa de aniversário da esposa, acompanhado de Michael e Eduardo, e os três teriam ido até uma empresa na zona leste da cidade.
O grupo, segundo a investigação, planejava furtar fios de cobre do local. A ação teria sido combinada com Heberson, funcionário da empresa. Ao chegar à região, o carro do grupo foi estacionado próximo a um caminhão carregado com cerveja.
O proprietário do veículo desconfiou que poderia haver uma tentativa de roubo da carga, o que provocou uma discussão entre as partes.
Leia mais: ‘Era trabalhador’, diz esposa de Daniel; ele foi morto em SJC
Leia mais: Adeus, Daniel: veja quem é o homem morto após churrasco em SJC
Disparo e agressões
Durante o desentendimento, ainda segundo a polícia, Daniel teria sacado uma arma de fogo e disparado contra o portão da casa do dono do caminhão.
A situação gerou uma nova discussão e, em seguida, Daniel foi agredido por várias pessoas. Michael e Eduardo afirmaram à polícia que também foram agredidos, mas conseguiram fugir do local.
O corpo de Daniel foi localizado na noite de segunda-feira (2) em um terreno baldio, atrás de um muro na rua Doutor Domingos de Macedo Custódio, no Jardim Santa Inês 1.
Ele havia saído de casa após participar de um churrasco de aniversário da companheira e não retornou mais.
Familiares chegaram a fazer buscas pela região. Durante as tentativas de contato, Daniel chegou a atender uma ligação da esposa e disse apenas que estava “no Santa Inês”, antes de a chamada ser interrompida.
Michael, um dos homens que estava com Daniel, relatou que foi atingido com uma garrafa de whisky na cabeça, além de sofrer socos, chutes e golpes com pedaços de madeira.
Ele conseguiu escapar pulando muros e atravessando a Via Dutra, sendo socorrido por policiais da Força Tática e levado ao Hospital Municipal.
Quem era Daniel
Daniel Moura de Sousa era morador da zona norte de São José, trabalhava como autônomo e vivia em união estável há cerca de seis anos.
Nas redes sociais e em depoimentos à polícia, familiares afirmaram que ele era “trabalhador e homem de família”.