O estado de São Paulo gerou 286.743 novas vagas de emprego com carteira assinada em 12 meses (de fevereiro de 2025 a janeiro de 2026). Os dados da Fundação Seade revelam que o estado responde por quase 25% de todo o emprego formal criado no Brasil no período.
Na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba), os números confirmam a força da indústria e do setor de serviços em cidades estratégicas. São José dos Campos ocupa a 6ª posição no ranking estadual com a abertura de 6.219 vagas em 12 meses.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Outras cidades do Vale também apresentaram saldos positivos expressivos, garantindo lugar entre as 100 maiores geradoras de emprego do estado.
Desempenho Regional
Confira os destaques da nossa região no acumulado de 12 meses:
- São José dos Campos: 6.219 vagas;
- Taubaté: 2.381 vagas;
- Guaratinguetá: 732 vagas;
- Jacareí: 681 vagas;
- Caçapava: 605 vagas;
- Pindamonhangaba: 445 vagas;
Salário recorde e setores
Além do volume de contratações, o trabalhador paulista inicia 2026 com o maior salário médio de admissão dos últimos seis anos: R$ 2.702,76. Esse valor é 2,75% superior ao registrado em dezembro de 2025 e mantém São Paulo como o estado com a melhor remuneração de entrada do país.
Os setores que mais contrataram em janeiro de 2026 são indústria, construção civil e serviços. Confira:
- Indústria: 21.528 vagas;
- Construção: 15.934 vagas;
- Serviços: 3.001 vagas;
Na pesquisa entram dados apenas de trabalhadores com carteira assinada, portanto, com direitos da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Esses dados são enviados pelas empresas contratantes ao governo federal. E a pesquisa mensal analisa os salários de admissão, ou seja, o que é pago no momento da contratação.