O estado de São Paulo gerou 286.743 novas vagas de emprego com carteira assinada em 12 meses (de fevereiro de 2025 a janeiro de 2026). Os dados da Fundação Seade revelam que o estado responde por quase 25% de todo o emprego formal criado no Brasil no período.

Na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba), os números confirmam a força da indústria e do setor de serviços em cidades estratégicas. São José dos Campos ocupa a 6ª posição no ranking estadual com a abertura de 6.219 vagas em 12 meses.

