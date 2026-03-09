Um homem de 56 anos, identificado como José Gomes Colaço Filho, morreu após se afogar na Praia da Caçandoca, em Ubatuba, na tarde do último sábado (7).
De acordo com o depoimento de uma testemunha que acompanhava a vítima, José havia ingerido duas doses de bebida alcoólica antes de informar que entraria no mar para nadar.
Cerca de cinco minutos após entrar na água, o homem apresentou sinais de afogamento e foi retirado da água por populares, que iniciaram manobras de reanimação.
O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) foi acionado e a vítima foi conduzida por uma equipe de socorro à unidade de pronto atendimento na região da Rodovia Maranduba, onde o óbito foi constatado após o atendimento médico.
O caso foi registrado na delegacia do município como morte acidental e será investigado com base em exames necroscópicos e toxicológicos.