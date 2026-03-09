09 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
LITORAL NORTE

Ubatuba: Após comer e beber, José entra no mar e morre afogado

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/GBMar
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem de 56 anos, identificado como José Gomes Colaço Filho, morreu após se afogar na Praia da Caçandoca, em Ubatuba, na tarde do último sábado (7).

De acordo com o depoimento de uma testemunha que acompanhava a vítima, José havia ingerido duas doses de bebida alcoólica antes de informar que entraria no mar para nadar.

Cerca de cinco minutos após entrar na água, o homem apresentou sinais de afogamento e foi retirado da água por populares, que iniciaram manobras de reanimação.

 O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) foi acionado e a vítima foi conduzida por uma equipe de socorro à unidade de pronto atendimento na região da Rodovia Maranduba, onde o óbito foi constatado após o atendimento médico.

O caso foi registrado na delegacia do município como morte acidental e será investigado com base em exames necroscópicos e toxicológicos.

