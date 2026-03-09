Um homem de 56 anos, identificado como José Gomes Colaço Filho, morreu após se afogar na Praia da Caçandoca, em Ubatuba, na tarde do último sábado (7).

De acordo com o depoimento de uma testemunha que acompanhava a vítima, José havia ingerido duas doses de bebida alcoólica antes de informar que entraria no mar para nadar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp