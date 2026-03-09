Março é um mês simbólico na luta por igualdade de direitos. No Dia Internacional da Mulher, mais do que celebrar conquistas, somos convidados a refletir sobre os desafios que ainda persistem no enfrentamento das desigualdades de gênero. Entre eles, o feminicídio, expressão mais extrema da violência contra a mulher.

O debate se torna ainda mais urgente quando observamos os impactos que vão além da perda de uma vida. O feminicídio desestrutura famílias, deixa órfãos, mães enlutadas, irmãos e parentes mergulhados em sofrimento. A violência não termina com o crime: ela se prolonga na dor e nas consequências emocionais e sociais vividas por quem permanece.

Nesse contexto, o fortalecimento de políticas públicas de proteção e acolhimento é essencial. Desde 1998, a Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo mantém o Centro de Referência e Apoio à Vítima (CRAVI), programa que oferece atendimento psicossocial e jurídico gratuito a pessoas impactadas por crimes como feminicídio, homicídio e latrocínio, tentados ou consumados.