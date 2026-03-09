No Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, o relato de uma filha trouxe à tona os detalhes de um caso brutal de feminicídio que chocou moradores de Anastácio, em Mato Grosso do Sul.
A vítima, Leise Aparecida Cruz, de 40 anos, foi morta dentro da própria casa na sexta-feira (6). Segundo a polícia, o companheiro dela, Edson Campos Delgado, confessou o crime.
De acordo com a investigação, após matar a mulher pela manhã, o homem permaneceu com o corpo dentro da residência durante horas e só acionou o socorro no período da noite.
Celular da vítima foi usado para enganar familiares
Outro detalhe que revoltou familiares foi o uso do celular da própria vítima após o crime.
Segundo relatos da família, o suspeito teria utilizado o telefone de Leise para responder mensagens e tentar despistar parentes, criando a impressão de que ela ainda estava bem.
A estratégia teria atrasado a descoberta do feminicídio.
Desabafo da filha
A filha da vítima, Leisiane Cruz Vieira, decidiu tornar pública a história da mãe justamente no Dia Internacional da Mulher, como forma de denunciar a violência e evitar que o caso se torne apenas mais um número nas estatísticas.
Em um desabafo emocionado, ela afirmou que quer justiça pela morte da mãe e que a história precisa ser conhecida. “Minha mãe não pode ser esquecida”, disse.
Caso é investigado como feminicídio
A polícia confirmou que Edson Campos Delgado confessou o assassinato. O caso é investigado como feminicídio, quando o crime ocorre em contexto de violência doméstica ou por motivo relacionado ao gênero da vítima.
As autoridades seguem apurando as circunstâncias do crime.
*Com informações do site Campo Grande News