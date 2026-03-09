No Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, o relato de uma filha trouxe à tona os detalhes de um caso brutal de feminicídio que chocou moradores de Anastácio, em Mato Grosso do Sul.

A vítima, Leise Aparecida Cruz, de 40 anos, foi morta dentro da própria casa na sexta-feira (6). Segundo a polícia, o companheiro dela, Edson Campos Delgado, confessou o crime.