A unidade móvel do programa Mulheres de Peito chega a Jacaréi no dia 17 de março de 2026 com a Carreta da Mamografia. O veículo ficará estacionado no Parque dos Eucaliptos até dia 28 de março, oferecendo exames gratuitos de rastreamento do câncer de mama para mulheres acima de 35 anos.

A iniciativa visa ampliar o acesso ao diagnóstico precoce, fator que aumenta as chances de cura.

Atendimentos