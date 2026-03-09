A unidade móvel do programa Mulheres de Peito chega a Jacaréi no dia 17 de março de 2026 com a Carreta da Mamografia. O veículo ficará estacionado no Parque dos Eucaliptos até dia 28 de março, oferecendo exames gratuitos de rastreamento do câncer de mama para mulheres acima de 35 anos.
A iniciativa visa ampliar o acesso ao diagnóstico precoce, fator que aumenta as chances de cura.
Atendimentos
Os atendimentos ocorrerão de segunda a sexta-feira, com oferta de 50 senhas diárias (das 8h às 17h), e aos sábados, com 25 senhas (das 8h às 12h), distribuídas por ordem de chegada.
Mulheres de 35 a 49 anos e acima de 75 anos devem apresentar o pedido médico, além do RG e do cartão SUS. Já as mulheres entre 50 e 74 anos precisam apenas do RG e do cartão SUS para o atendimento. Pacientes fora das faixas etárias previstas devem apresentar encaminhamento médico obtido na UBS (Unidade de Saúde).
É obrigatório respeitar o intervalo mínimo de um ano desde a última mamografia, salvo em casos especiais com relatório médico que justifique a urgência.
Resultados
Os resultados serão digitais com as imagens impressas logo após o exame. O laudo fica disponível na internet em até 48 horas.
No ato do atendimento, a paciente receberá um protocolo com login e senha para acessar o documento via celular ou computador.