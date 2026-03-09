A Justiça determinou a libertação da empresária que atropelou e matou o menino Bento Raviv Elias Pinto, de 5 anos, conhecido como Bentinho, durante uma festa de casamento em Tremembé, no Vale do Paraíba. O caso, ocorrido na madrugada de domingo (8), provocou grande comoção na região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A motorista envolvida no acidente é Luana de Castro Louzada Costa, de 34 anos, proprietária do buffet onde acontecia o evento. Ela havia sido presa em flagrante pela Polícia Civil, suspeita de homicídio culposo na direção de veículo automotor com agravante de omissão de socorro.