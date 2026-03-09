09 de março de 2026
ADUTORA ROMPIDA

Após chuvas, Guaratinguetá sofre com desabastecimento de água

Por Da redação | Guaratinguetá
Divulgação/Saeg
Saeg trabalha na recuperação de adutora rompida
Bairros de Guaratinguetá sofrem com desabastecimento de água nesta segunda-feira (9). A Saeg (Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá) informou uma interrupção temporária devido ao rompimento de uma adutora na rua Coronel Tamarindo, no bairro da Pedreira. As equipes técnicas já realizam o reparo no local.

As áreas mais afetadas são a rua Coronel Tamarindo, a maior parte do bairro Pedreira e o trecho final da Estrada Guaratinguetá–Cunha.

Além do reparo emergencial de hoje, a Saeg segue atuando para estabilizar completamente o sistema de distribuição após os danos causados pelas chuvas da noite de quinta (5) e madrugada de sexta-feira (6). Na ocasião, houve o alagamento da Casa de Bombas da Estação de Tratamento de Água com comprometimento dos equipamentos de bombeamento.

O funcionamento da estação foi restabelecido e o abastecimento começou a ser retomado ainda na manhã de sábado (7). A companhia reforça o pedido de compreensão aos moradores e destaca a importância do uso consciente das reservas das caixas d’água durante o período de manutenção e de recuperação da rede.

