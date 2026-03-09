Bairros de Guaratinguetá sofrem com desabastecimento de água nesta segunda-feira (9). A Saeg (Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá) informou uma interrupção temporária devido ao rompimento de uma adutora na rua Coronel Tamarindo, no bairro da Pedreira. As equipes técnicas já realizam o reparo no local.

As áreas mais afetadas são a rua Coronel Tamarindo, a maior parte do bairro Pedreira e o trecho final da Estrada Guaratinguetá–Cunha.

