Uma mulher foi até a casa do amante para revelar o relacionamento extraconjugal à esposa dele, e a situação acabou em agressões e intervenção da polícia na madrugada deste domingo (8), em Taubaté.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A confusão aconteceu por volta de 0h05, em uma residência no Parque Três Marias, e envolveu duas mulheres, de 31 e 52 anos, além de um homem de 31 anos. A Polícia Militar foi acionada após denúncia de violência doméstica.