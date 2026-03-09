Os atletas de halterofilismo do programa Taubaté Paralímpico, da Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida, conquistaram uma medalha de bronze e registraram a superação de sete marcas individuais na 1ª fase do Circuito Nacional Loterias Caixa. A competição ocorreu no último fim de semana no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.

O atleta João Vinícius Silva terminou em terceiro lugar na categoria até 80 kg ao levantar 112 kg. Além da medalha de bronze, o resultado estabeleceu uma nova marca pessoal para o competidor, sendo o melhor desempenho de sua carreira.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp