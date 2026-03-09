Os atletas de halterofilismo do programa Taubaté Paralímpico, da Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida, conquistaram uma medalha de bronze e registraram a superação de sete marcas individuais na 1ª fase do Circuito Nacional Loterias Caixa. A competição ocorreu no último fim de semana no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.
O atleta João Vinícius Silva terminou em terceiro lugar na categoria até 80 kg ao levantar 112 kg. Além da medalha de bronze, o resultado estabeleceu uma nova marca pessoal para o competidor, sendo o melhor desempenho de sua carreira.
Nas categorias de peso médio e pesado,destacaram-se Camila Martins (4º lugar) e Patrícia Freire (6º lugar) na categoria até 61 kg, além de Monica Nunes (4º lugar) na categoria até 67 kg.
No masculino, registraram novos recordes individuais Victor Souza (7º lugar até 49 kg), Braz Fernandes (9º lugar até 72 kg), Otávio Coelho (7º lugar até 97 kg) e Jonatan Maciel (4º lugar até 97 kg). Welton Machado encerrou a participação da equipe na 11ª posição da categoria até 88 kg.
O Programa Taubaté Paralímpico utiliza o esporte adaptado como ferramenta de inclusão social e de desenvolvimento de atletas para o alto rendimento.
A próxima etapa do Circuito Nacional Loterias Caixa acontecerá nos dias 18 e 19 de julho, novamente em São Paulo.