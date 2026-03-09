Um homem de 37 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio após levar cerca de dez facadas durante uma briga em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. O ataque aconteceu na madrugada deste sábado (7) e teria sido motivado por um desentendimento durante o consumo de cocaína.

A vítima, identificada como Gabriel Mariani da Silva, foi socorrida pelo Samu e levada inicialmente ao pronto-socorro municipal. Devido à gravidade dos ferimentos, ele precisou ser entubado e transferido para o Hospital Regional de Taubaté.

Discussão terminou em ataque