Um homem de 37 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio após levar cerca de dez facadas durante uma briga em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. O ataque aconteceu na madrugada deste sábado (7) e teria sido motivado por um desentendimento durante o consumo de cocaína.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A vítima, identificada como Gabriel Mariani da Silva, foi socorrida pelo Samu e levada inicialmente ao pronto-socorro municipal. Devido à gravidade dos ferimentos, ele precisou ser entubado e transferido para o Hospital Regional de Taubaté.
Discussão terminou em ataque
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 5h07 para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio na rua Benedito Geraldo da Cunha, na Vila Santo Antônio.
Um morador da região relatou ter ouvido uma discussão entre dois homens e, ao sair para verificar o que estava acontecendo, encontrou a vítima caída no chão com várias perfurações provocadas por faca.
Quando os policiais chegaram ao local, o homem já havia sido socorrido pelas equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Autor fugiu em carro vermelho
Segundo informações repassadas à polícia, o suspeito fugiu logo após o crime em um Volkswagen Gol vermelho. O autor do ataque ainda não foi identificado oficialmente e segue sendo procurado. A faca usada no crime também não foi encontrada.
No hospital, profissionais de saúde informaram à polícia que o homem chegou consciente, mas o quadro clínico se agravou rapidamente.
Segundo os médicos, cerca de cinco das facadas foram profundas, atingindo regiões sensíveis como cabeça e pescoço. As demais perfurações atingiram outras partes do corpo de forma superficial.
Antes de ser entubado, a vítima contou à equipe médica que estava consumindo cocaína com um conhecido quando ocorreu uma discussão banal que terminou no ataque.
Polícia investiga tentativa de homicídio
A Polícia Civil registrou o caso como tentativa de homicídio por motivo fútil e abriu inquérito para investigar as circunstâncias do crime e identificar o autor.
Como a vítima já havia sido removida para atendimento médico quando os policiais chegaram, não foi possível preservar o local para perícia, o que pode dificultar a coleta de provas.
As investigações seguem em andamento.