O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba anunciou a abertura de 132 oportunidades de trabalho nesta segunda-feira (9). As vagas abrangem diversos setores e níveis de escolaridade.

Entre as áreas com maior número de vagas, estão os setores de construção civil, serviços gerais e comércio, que concentram a maioria das oportunidades para funções como ajudante de pedreiro, auxiliar de limpeza e vendedor. Além dessas frentes, há vagas para cargos estratégicos e de suporte como almoxarife, auxiliar de vendas e outros.

