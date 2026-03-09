O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba anunciou a abertura de 132 oportunidades de trabalho nesta segunda-feira (9). As vagas abrangem diversos setores e níveis de escolaridade.
Entre as áreas com maior número de vagas, estão os setores de construção civil, serviços gerais e comércio, que concentram a maioria das oportunidades para funções como ajudante de pedreiro, auxiliar de limpeza e vendedor. Além dessas frentes, há vagas para cargos estratégicos e de suporte como almoxarife, auxiliar de vendas e outros.
A lista detalhada pode ser consultada no site oficial da Prefeitura. Para se candidatar, os interessados devem comparecer com RG, CPF e o currículo atualizado.
Moradores das regiões centro e norte devem se dirigir ao PAT (rua Taubaté, nº 520, Sumaré) das 8h às 16h. Já os residentes da região sul devem procurar o Cate (avenida José Herculano, nº 7.495, Travessão) das 8h às 14h.