Um homem de 33 anos e uma mulher de 28 foram presos em flagrante por tráfico de drogas nas proximidades de uma adega em Caçapava. A prisão ocorreu no domingo (8), durante a Operação Impacto Letalidade, no bairro Vila Santa Isabel. Durante a ocorrência, 753 porções de drogas foram apreendidas.
Policiais militares da 3ª Companhia do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) se aproximavam da adega quando avistaram a dupla suspeita. Eles se apressaram ao perceber a presença da viatura para sair do local, mas foram abordados.
Com eles foi localizada uma mochila contendo:
- 350 porções de maconha de diferentes tamanhos;
- 318 porções de crack;
- 44 porções de Ice;
- 41 porções de cocaína;
- uma sacola com R$ 1.645 em espécie;
Ambos confessaram a prática de tráfico de drogas. Eles recebiam pedidos por telefone e faziam entregas no estilo 'delivery'. Também informaram que, naquele momento, portavam grande quantidade de entorpecentes porque a residência em que moravam era frequentada por muitos usuários.
A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial de Caçapava. O casal foi qualificado como investigado, ambos por tráfico de drogas.