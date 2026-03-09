09 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
FLAGRANTE

Casal é preso por 'delivery' de drogas em Caçapava

Por Da redação | Caçapava
Divulgação/ 46º BPM-I
Drogas apreendidas em Caçapava
Drogas apreendidas em Caçapava

Um homem de 33 anos e uma mulher de 28 foram presos em flagrante por tráfico de drogas nas proximidades de uma adega em Caçapava. A prisão ocorreu no domingo (8), durante a Operação Impacto Letalidade, no bairro Vila Santa Isabel. Durante a ocorrência, 753 porções de drogas foram apreendidas.

Policiais militares da 3ª Companhia do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) se aproximavam da adega quando avistaram a dupla suspeita. Eles se apressaram ao perceber a presença da viatura para sair do local, mas foram abordados.

Com eles foi localizada uma mochila contendo:

  • 350 porções de maconha de diferentes tamanhos;
  • 318 porções de crack;
  • 44 porções de Ice;
  • 41 porções de cocaína;
  • uma sacola com R$ 1.645 em espécie;

Ambos confessaram a prática de tráfico de drogas. Eles recebiam pedidos por telefone e faziam entregas no estilo 'delivery'. Também informaram que, naquele momento, portavam grande quantidade de entorpecentes porque a residência em que moravam era frequentada por muitos usuários.

A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial de Caçapava. O casal foi qualificado como investigado, ambos por tráfico de drogas.

