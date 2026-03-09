Um homem de 33 anos e uma mulher de 28 foram presos em flagrante por tráfico de drogas nas proximidades de uma adega em Caçapava. A prisão ocorreu no domingo (8), durante a Operação Impacto Letalidade, no bairro Vila Santa Isabel. Durante a ocorrência, 753 porções de drogas foram apreendidas.

Policiais militares da 3ª Companhia do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) se aproximavam da adega quando avistaram a dupla suspeita. Eles se apressaram ao perceber a presença da viatura para sair do local, mas foram abordados.

