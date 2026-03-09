Um homem foi preso e uma arma com munições foi apreendida na rua das Lobélias, Jardim das Indústrias, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada no domingo (8), por volta das 22h40, durante uma comemoração da vitória do Palmeiras no Campeonato Paulista de Futebol.

Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram informados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) sobre um homem armado no local. Em diligência, ao cruzar a avenida Cassiano Ricardo, a equipe chegou a ouvir ao menos dois disparos e localizou o suspeito dentro de um veículo parado no semáforo.

