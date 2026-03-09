O almoço do Dia das Mulheres terminou em briga, atendimento médico e dois registros na Polícia Civil, após uma confusão por volta das 15h deste domingo (8), em um restaurante da Avenida Itália, em Taubaté. A ocorrência envolveu duas mulheres de 29 e 30 anos, e um homem, de 38 anos.

Foram registrados dois boletins de ocorrência, com versões diferentes da briga. Em um deles, a mulher que acompanhava o homem afirmou que estava almoçando e a ex-mulher de seu companheiro chegou por trás, puxou seu cabelo e passou a agredi-la.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp