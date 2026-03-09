O almoço do Dia das Mulheres terminou em briga, atendimento médico e dois registros na Polícia Civil, após uma confusão por volta das 15h deste domingo (8), em um restaurante da Avenida Itália, em Taubaté. A ocorrência envolveu duas mulheres de 29 e 30 anos, e um homem, de 38 anos.
Foram registrados dois boletins de ocorrência, com versões diferentes da briga. Em um deles, a mulher que acompanhava o homem afirmou que estava almoçando e a ex-mulher de seu companheiro chegou por trás, puxou seu cabelo e passou a agredi-la.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
No outro boletim, a ex-mulher disse que seguia pela Avenida Itália quando viu o marido acompanhado de outra mulher, parou o carro e foi até o casal, quando teve início uma briga.
Segundo os boletins, as duas mulheres foram separadas por pessoas que estavam próximas. A mulher que acompanhava o homem foi orientada e recebeu guia para exame no IML (Instituto Médico Legal) ainda no plantão policial.
Já a ex relatou que sofreu um soco no rosto, teve o nariz quebrado, voltou para casa após a confusão e procurou atendimento médico no pronto-socorro entre 18h e 18h30, depois de aguardar a chegada da mãe.
O que dizem os dois boletins
O primeiro registro foi feito no plantão com a mulher que estava com o homem como vítima e a ex como autora de lesão corporal. Nele, o homem aparece como testemunha e diz que a mulher apontada como agressora é sua ex-esposa e que ele estaria saindo com a atual mulher há pouco tempo.
No segundo boletim, feito horas depois, a ex-mulher aparece como vítima em uma ocorrência de lesões recíprocas. Nesse relato, ela afirma que viu o ex-marido com outra mulher, foi até os dois e acabou entrando em luta corporal com a rival. Ainda segundo sua versão, uma terceira pessoa recomendou que ela deixasse o local por causa do sangramento e porque seu filho estava dentro do carro.
Como não houve flagrante, o caso foi encaminhado para o distrito da área e deve ser analisado com base nos depoimentos, exames e demais elementos colhidos pela polícia.