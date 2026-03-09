O acionamento de "pânico silencioso" na UPA do Campo dos Alemães mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal na manhã deste domingo (8), em São José dos Campos. O alerta foi disparado após a chegada de duas vítimas de agressão à unidade de saúde. Segundo o boletim de ocorrência, uma mulher e um homem deram entrada no local depois de um ataque com faca e agressões físicas no Conjunto Habitacional Dom Pedro 1º, na zona sul da cidade.
De acordo com o registro policial, a GCM foi chamada à UPA, localizada na rua João Batista do Nascimento, após profissionais de enfermagem informarem que os pacientes apresentavam ferimentos provocados por agressão. A ocorrência foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária, onde o caso foi registrado como violência doméstica e lesão corporal.
Segundo o histórico do boletim de ocorrência, a mulher, de 43 anos, relatou aos guardas que estava nas proximidades da residência de um conhecido, na rua Francisco Carlos Barbosa, no Dom Pedro 1º, quando o ex-companheiro, de 35 anos, entrou no imóvel e passou a agredir o homem, de 50 anos, com golpes de faca. Ao tentar interromper a ação, ela também teria sido agredida com um soco no rosto.
O homem ferido permaneceu sob cuidados médicos na unidade, enquanto a mulher foi levada para prestar depoimento formal. No registro, ela manifestou interesse em pedir medida protetiva de urgência contra o ex-companheiro.
Pânico silencioso
De acordo com o boletim de ocorrência, o 'pânico silencioso' foi emitido pela UPA do Campo dos Alemães por volta da manhã deste domingo, quando as vítimas já estavam na unidade. Os guardas municipais recolheram as informações iniciais com a equipe de enfermagem e depois conduziram a mulher à polícia judiciária para formalização do caso.
O documento ainda aponta que o homem atacado apresentava ferimento causado por instrumento perfurocortante na região do rosto. A mulher, por sua vez, tinha lesão decorrente de agressão física.
O que diz o boletim
Conforme a narrativa policial, a mulher afirmou que não conseguiu visualizar todos os detalhes da dinâmica por causa da rapidez dos acontecimentos, mas disse ter visto os golpes de faca e confirmou que foi agredida ao tentar separar a briga. O suspeito foi identificado no boletim e o caso seguirá sob apuração da Polícia Civil.