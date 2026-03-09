O acionamento de "pânico silencioso" na UPA do Campo dos Alemães mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal na manhã deste domingo (8), em São José dos Campos. O alerta foi disparado após a chegada de duas vítimas de agressão à unidade de saúde. Segundo o boletim de ocorrência, uma mulher e um homem deram entrada no local depois de um ataque com faca e agressões físicas no Conjunto Habitacional Dom Pedro 1º, na zona sul da cidade.

De acordo com o registro policial, a GCM foi chamada à UPA, localizada na rua João Batista do Nascimento, após profissionais de enfermagem informarem que os pacientes apresentavam ferimentos provocados por agressão. A ocorrência foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária, onde o caso foi registrado como violência doméstica e lesão corporal.

