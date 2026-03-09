O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos tem 335 vagas de emprego disponíveis para profissionais de diferentes níveis de escolaridade e experiência.
As oportunidades abrangem desde cargos operacionais, como ajudantes de carga e descarga, atendentes de lanchonete e repositores, até funções técnicas e especializadas, como enfermeiros, assistentes sociais, mecânicos de veículos pesados e técnicos em instrumentação.
Entre os destaques estão 80 vagas para operador de telemarketing ativo, 30 para jovem aprendiz na função de cobrador de transportes coletivos e 20 para controlador de acesso. Há também diversas oportunidades exclusivas para PCD (Pessoas com Deficiência).
Clique aqui para acessar a lista completa de vagas.
Interessados devem comparecer à sede do PAT portando documentos originais (carteira de Trabalho, RG e CPF). O atendimento presencial ocorre na Praça Afonso Pena, 175, no Centro de São José dos Campos, de segunda a sexta-feira, até as 16h ou até o encerramento da distribuição de senhas.