O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos tem 335 vagas de emprego disponíveis para profissionais de diferentes níveis de escolaridade e experiência.

As oportunidades abrangem desde cargos operacionais, como ajudantes de carga e descarga, atendentes de lanchonete e repositores, até funções técnicas e especializadas, como enfermeiros, assistentes sociais, mecânicos de veículos pesados e técnicos em instrumentação.

Entre os destaques estão 80 vagas para operador de telemarketing ativo, 30 para jovem aprendiz na função de cobrador de transportes coletivos e 20 para controlador de acesso. Há também diversas oportunidades exclusivas para PCD (Pessoas com Deficiência).