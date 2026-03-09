Um motorista de 52 anos foi esfaqueado ao reagir a um assalto no bairro Santa Luzia, em Aparecida. O crime ocorreu na noite do último sábado (7), na rua Primeiro de Maio, via conhecida por incidência de tráfico de drogas. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi abordada por três ladrões e arrastada para uma viela próxima.

Durante a ação, o homem tentou evitar que seus pertences fossem levados e entrou em luta corporal com os criminosos. No confronto, ele foi atingido por golpes de faca na perna e nas costas.

Após a agressão, o trio conseguiu fugir do local levando a carteira com documentos e o celular da vítima, deixando o homem ferido no chão.