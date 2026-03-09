Um motorista de 52 anos foi esfaqueado ao reagir a um assalto no bairro Santa Luzia, em Aparecida. O crime ocorreu na noite do último sábado (7), na rua Primeiro de Maio, via conhecida por incidência de tráfico de drogas. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi abordada por três ladrões e arrastada para uma viela próxima.
Durante a ação, o homem tentou evitar que seus pertences fossem levados e entrou em luta corporal com os criminosos. No confronto, ele foi atingido por golpes de faca na perna e nas costas.
Após a agressão, o trio conseguiu fugir do local levando a carteira com documentos e o celular da vítima, deixando o homem ferido no chão.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina na região foram alertados por populares sobre a vítima caída e sangrando na via. Os agentes prestaram os primeiros atendimentos e acionaram a equipe de resgate, que conduziu o motorista, ainda consciente, ao pronto-socorro da Santa Casa de Aparecida.
O caso foi oficialmente registrado como roubo com resultado de lesão corporal grave, conforme o Artigo 157 do Código Penal. Até o momento, os autores do crime não foram identificados e a Polícia Civil segue com as investigações para localizar os envolvidos.