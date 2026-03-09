Uma colisão com uma árvore na rodovia SP-068, em Bananal, tirou a vida de Sunamita Nunes Nogueira, de 37 anos. O acidente ocorreu às 3h55, no km 335+600, a cerca de 400 metros da divisa com o estado do Rio de Janeiro.
Acidente
O motorista do Chevrolet Prisma branco, um rapaz de 24 anos, sem habilitação, perdeu o controle em uma curva à esquerda, saiu da pista e atravessou a rodovia colidindo violentamente contra uma árvore.
Além da vítima fatal, ele também se feriu e foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde em Barra Mansa (RJ). Outras duas passageiras foram levadas à Unidade Mista de Saúde de Bananal.
O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro, com o agravante da falta de habilitação do motorista. O veículo, de propriedade de terceiros, foi apreendido e recolhido ao pátio da delegacia.