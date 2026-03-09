Uma colisão com uma árvore na rodovia SP-068, em Bananal, tirou a vida de Sunamita Nunes Nogueira, de 37 anos. O acidente ocorreu às 3h55, no km 335+600, a cerca de 400 metros da divisa com o estado do Rio de Janeiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Acidente

O motorista do Chevrolet Prisma branco, um rapaz de 24 anos, sem habilitação, perdeu o controle em uma curva à esquerda, saiu da pista e atravessou a rodovia colidindo violentamente contra uma árvore.