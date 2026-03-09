O corpo de um homem baleado foi localizado perto de bar no centro de Lorena, na avenida Francisco de Paula Brasil. A vítima foi identificada como Rodrigo Fabiano de Oliveira, de 44 anos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo. No local, encontraram a vítima caída ao solo, com grande quantidade de sangue ao redor. Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram chamados e constataram o óbito.