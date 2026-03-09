O corpo de um homem baleado foi localizado perto de bar no centro de Lorena, na avenida Francisco de Paula Brasil. A vítima foi identificada como Rodrigo Fabiano de Oliveira, de 44 anos.
Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo. No local, encontraram a vítima caída ao solo, com grande quantidade de sangue ao redor. Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram chamados e constataram o óbito.
O registro foi feito como homicídio de autoria desconhecida, e a investigação agora tenta esclarecer a dinâmica do crime, identificar o autor dos disparos e reunir imagens que possam ajudar na elucidação do caso.
O que diz o BO
Segundo o boletim de ocorrência, não há testemunhas do momento da execução. Pessoas que estavam em um bar no centro de Lorena relataram que viram dois indivíduos desembarcando de um Fiat Palio. Pouco depois, um deles teria sido baleado e o outro saiu correndo do local, possivelmente por medo.
A Polícia Militar informou que há câmeras de monitoramento perto da cena do crime. As imagens devem ser analisadas para verificar a movimentação antes e depois dos disparos, além de ajudar a identificar quem esteve na cena do crime.
Quem era a vítima
A vítima foi identificada como Rodrigo Fabiano de Oliveira. No trabalho policial, foram apreendidos um telefone celular, uma carteira e chaves relacionadas ao homem morto. Esses objetos podem integrar a linha de apuração da polícia.
O boletim de ocorrência também registra um Fiat Palio preto, que teria sido visto nas proximidades. A informação, no entanto, segue tratada com cautela e ainda depende de confirmação técnica e cruzamento de depoimentos.