Um acidente na Rodovia dos Tamoios deixou oito feridos na noite de sábado (7), em São José dos Campos, segundo boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil.
O caso aconteceu no km 10+100 da pista Norte, na altura do Jardim da Granja.
De acordo com o registro, a Polícia Militar Rodoviária foi acionada para atender o sinistro por volta de 20h.
Quando a equipe chegou ao local, o resgate da concessionária já prestava atendimento, e uma das vítimas já havia sido retirada do interior do veículo.
O automóvel envolvido era um Hyundai HB20S branco, conduzido por um homem, de 43 anos, que estava acompanhado por sete passageiros.
Segundo a versão registrada no boletim, todas as pessoas envolvidas foram classificadas como vítimas leves e removidas para atendimento médico, inclusive o motorista.
O que diz o BO
O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Entre os ocupantes havia adultos (duas pessoas com 37 anos, uma com 51, dois adolescentes de 15) criança (11 anos) e um bebê (2 anos).
Como todos foram levados para atendimento médico, não houve condição imediata para a colheita das versões ainda no plantão policial.
Segundo o boletim, o condutor foi questionado sobre a realização do teste do etilômetro, mas recusou o procedimento. Ainda assim, o policial que registrou a ocorrência afirmou não ter observado sinais aparentes de embriaguez.
Durante a averiguação, os agentes também constataram que o veículo estava com o licenciamento em atraso. Por isso, houve recolhimento administrativo ao pátio autorizado, além da adoção das medidas cabíveis de trânsito.
Investigação
Como os ocupantes foram encaminhados para atendimento e não estavam disponíveis para prestar depoimento no plantão, a apuração sobre a dinâmica do acidente ficará a cargo da delegacia da área dos fatos. Laudos, eventuais imagens e oitivas posteriores devem ajudar a esclarecer o que provocou a ocorrência.