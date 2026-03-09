Um acidente na Rodovia dos Tamoios deixou oito feridos na noite de sábado (7), em São José dos Campos, segundo boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil.

O caso aconteceu no km 10+100 da pista Norte, na altura do Jardim da Granja.

De acordo com o registro, a Polícia Militar Rodoviária foi acionada para atender o sinistro por volta de 20h.