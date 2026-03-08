08 de março de 2026
VIOLÊNCIA

Jovem vive terror durante estupro em ponto de ônibus em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Imagem ilustrativa

Uma jovem de 21 anos viveu momentos de terror ao ser estuprada em um ponto de ônibus na região do Taquari, na zona norte de São José dos Campos. O crime aconteceu na noite de sexta-feira (6), e agora a Polícia Civil tenta identificar e localizar o agressor.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima havia descido de um ônibus e parou no ponto para descansar quando foi surpreendida por um homem que chegou em uma motocicleta.

Segundo o relato, o criminoso a levou para a parte de trás da estrutura do ponto de ônibus e a obrigou a manter relação sexual contra a vontade.

O ataque aconteceu por volta de 23h50, nas proximidades da Rodovia SP-50, na altura aproximada do km 113.

Após o crime, o agressor fugiu e ainda não foi identificado.

Medo e busca por ajuda médica

Conforme o registro policial, a jovem não acionou a polícia imediatamente por medo.

No dia seguinte, sentindo dores e apresentando sangramento, ela procurou ajuda médica.

O Samu realizou o atendimento inicial e encaminhou a vítima para a UPA Alto da Ponte, onde ela recebeu cuidados médicos.

Polícia caça estuprador

A ocorrência foi registrada como estupro consumado e autoria desconhecida.

Segundo o boletim, a vítima não conseguiu informar a placa ou características detalhadas da motocicleta utilizada pelo agressor, o que dificulta as primeiras etapas da investigação.

Também não foram localizadas testemunhas no ponto de ônibus.

Investigação

O caso será investigado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de São José dos Campos.

A polícia deve realizar diligências que incluem levantamento de câmeras de segurança na região, análise da possível rota de fuga do suspeito e novas oitivas para reunir elementos que ajudem a identificar o criminoso.

Como a vítima estava internada no momento do registro da ocorrência, a oitiva formal não pôde ser feita imediatamente durante o plantão policial.

O procedimento agora será analisado pela autoridade policial responsável, que dará continuidade às investigações.

