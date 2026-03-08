Uma jovem de 21 anos viveu momentos de terror ao ser estuprada em um ponto de ônibus na região do Taquari, na zona norte de São José dos Campos. O crime aconteceu na noite de sexta-feira (6), e agora a Polícia Civil tenta identificar e localizar o agressor.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima havia descido de um ônibus e parou no ponto para descansar quando foi surpreendida por um homem que chegou em uma motocicleta.

Segundo o relato, o criminoso a levou para a parte de trás da estrutura do ponto de ônibus e a obrigou a manter relação sexual contra a vontade.