Uma jovem de 21 anos viveu momentos de terror ao ser estuprada em um ponto de ônibus na região do Taquari, na zona norte de São José dos Campos. O crime aconteceu na noite de sexta-feira (6), e agora a Polícia Civil tenta identificar e localizar o agressor.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima havia descido de um ônibus e parou no ponto para descansar quando foi surpreendida por um homem que chegou em uma motocicleta.
Segundo o relato, o criminoso a levou para a parte de trás da estrutura do ponto de ônibus e a obrigou a manter relação sexual contra a vontade.
O ataque aconteceu por volta de 23h50, nas proximidades da Rodovia SP-50, na altura aproximada do km 113.
Após o crime, o agressor fugiu e ainda não foi identificado.
Medo e busca por ajuda médica
Conforme o registro policial, a jovem não acionou a polícia imediatamente por medo.
No dia seguinte, sentindo dores e apresentando sangramento, ela procurou ajuda médica.
O Samu realizou o atendimento inicial e encaminhou a vítima para a UPA Alto da Ponte, onde ela recebeu cuidados médicos.
Polícia caça estuprador
A ocorrência foi registrada como estupro consumado e autoria desconhecida.
Segundo o boletim, a vítima não conseguiu informar a placa ou características detalhadas da motocicleta utilizada pelo agressor, o que dificulta as primeiras etapas da investigação.
Também não foram localizadas testemunhas no ponto de ônibus.
Investigação
O caso será investigado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de São José dos Campos.
A polícia deve realizar diligências que incluem levantamento de câmeras de segurança na região, análise da possível rota de fuga do suspeito e novas oitivas para reunir elementos que ajudem a identificar o criminoso.
Como a vítima estava internada no momento do registro da ocorrência, a oitiva formal não pôde ser feita imediatamente durante o plantão policial.
O procedimento agora será analisado pela autoridade policial responsável, que dará continuidade às investigações.