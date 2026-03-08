A Polícia Civil caça um estuprador após um ataque sexual contra uma jovem, de 21 anos, em um ponto de ônibus na região do Taquari, zona norte de São José dos Campos.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que foi abordada por um homem em uma motocicleta, levada para a parte de trás da estrutura e obrigada a manter relação sexual contra a sua vontade.

De acordo com o registro policial, o caso aconteceu na noite de sexta-feira (6), por volta de 23h50, nas proximidades da Rodovia SP-50, altura aproximada do km 113.