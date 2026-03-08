A Polícia Civil caça um estuprador após um ataque sexual contra uma jovem, de 21 anos, em um ponto de ônibus na região do Taquari, zona norte de São José dos Campos.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que foi abordada por um homem em uma motocicleta, levada para a parte de trás da estrutura e obrigada a manter relação sexual contra a sua vontade.
De acordo com o registro policial, o caso aconteceu na noite de sexta-feira (6), por volta de 23h50, nas proximidades da Rodovia SP-50, altura aproximada do km 113.
A vítima informou que havia descido de um ônibus e parou no ponto para descansar, quando foi surpreendida pelo agressor.
O boletim aponta que, por medo, a jovem não acionou a polícia naquele momento. No dia seguinte, diante de dores e sangramento, ela pediu ajuda médica.
O Samu realizou o atendimento e a encaminhou para a UPA Alto da Ponte, onde permaneceu sob cuidados médicos.
Investigação
A ocorrência foi registrada como estupro consumado e autoria desconhecida. Ainda conforme o documento, a vítima não conseguiu informar placa ou características detalhadas da motocicleta usada pelo criminoso, o que amplia a dificuldade inicial das buscas.
A investigação seguirá com a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de São José.
Polícia
O registro também informa que não foram localizadas testemunhas no ponto de ônibus e que, por causa da internação hospitalar, a oitiva formal da vítima não pôde ser feita imediatamente durante o plantão policial.
Neste momento, Polícia Civil caça estuprador com base no relato da vítima, no local indicado no boletim e nas diligências que podem incluir levantamento de imagens, mapeamento da rota de fuga e oitivas complementares.
O procedimento foi encaminhado para apreciação da autoridade policial titular, que dará continuidade às investigações.