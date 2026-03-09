Um homem de 34 anos, procurado pela Justiça por tráfico de drogas, foi localizado e preso na Vila Passos, em Lorena. A prisão ocorreu no domingo (8) em ação de policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

A equipe abordou o suspeito por volta das 0h e por meio do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), confirmou o mandado de prisão em seu desfavor pelo crime de tráfico de drogas.