Um homem procurado pela Justiça por estupro de vulnerável foi localizado e preso em Caçapava. A prisão ocorreu no domingo (8), por volta das 17h30, no bairro Residencial Alvorada.

Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) abordaram o suspeito e constataram que ele era o foragido por meio de consulta aos dados no aplicativo Muralha Paulista e no Copom (Centro de Operações de Polícia Militar).

