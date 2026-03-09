Com 5.750 professoras na rede estadual, as mulheres representam 66% do corpo docente da rede estadual no Vale do Paraíba. O protagonismo regional reflete indicadores nacionais, onde elas compõem 79% da base educacional brasileira e lideram as inscrições em exames de alta especialização, como o Enem (60%), a Prova Nacional Docente (75,7%) e o Enamed (61%).

Os dados do Governo de São Paulo confirmam a predominância feminina nas salas de aula da região. Dos 8.700 professores da rede estadual, apenas 2.950 são homens.