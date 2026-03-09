Visando aprimorar a quantificação e qualificação de dados sobre feminicídio, o Ministério da Saúde solicitou à OMS ( Organização Mundial da Saúde) a inclusão da categoria feminicídio no CID-11 (11ª revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde).
O pedido foi anunciado pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, junto a outras medidas sobre o tema da violência contra a mulher na última quinta-feira (5), durante coletiva de imprensa em Brasília.
Na ocasião, o ministro reforçou o desejo de que o SUS (Sistema Único de Saúde) " seja um dos lugares mais acolhedores para uma mulher em situação de qualquer tipo de violência"
Além de representar violação de direitos humanos, a violência doméstica é um determinante social de saúde. A inclusão do feminicídio na Classificação Internacional de Doenças vai trazer visibilidade aos óbitos que atualmente são registrados como agressão.
A classificação aprimorada facilitará os estudos de indicadores, inclusive os comparativos, e pode favorecer a elaboração de políticas públicas.
Caso a proposta seja aprovada, a classificação será utilizada globalmente.