Visando aprimorar a quantificação e qualificação de dados sobre feminicídio, o Ministério da Saúde solicitou à OMS ( Organização Mundial da Saúde) a inclusão da categoria feminicídio no CID-11 (11ª revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde).

O pedido foi anunciado pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, junto a outras medidas sobre o tema da violência contra a mulher na última quinta-feira (5), durante coletiva de imprensa em Brasília.

