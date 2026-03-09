09 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
FLAGRANTE

Furto a usina fotovoltáica acaba com 3 presos em Lorena

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/23º BPM-I
Cabos cortados durante furto a usina em Lorena
Três homens foram presos em flagrante durante furto a uma usina de energia fotovoltaica em Lorena.
A ocorrência foi registrada no sábado (7), quando policiais militares do 23º Batalhão de Polícia Militar do Interior foram acionados para atender a ocorrência de furto em andamento no bairro Campinho.

No local, um homem aguardava, dentro de um veículo, os outros dois que estavam no interior da usina. Ele foi abordado e confessou que estava esperando que eles concluíssem o furto de fiação.

Foi realizado um cerco com as viaturas e os envolvidos foram detidos. Eles estavam em posse da fiação cortada e de apetrechos utilizados no crime.

Os três foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceram presos e à disposição da justiça.

