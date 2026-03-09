Três homens foram presos em flagrante durante furto a uma usina de energia fotovoltaica em Lorena.

A ocorrência foi registrada no sábado (7), quando policiais militares do 23º Batalhão de Polícia Militar do Interior foram acionados para atender a ocorrência de furto em andamento no bairro Campinho.

No local, um homem aguardava, dentro de um veículo, os outros dois que estavam no interior da usina. Ele foi abordado e confessou que estava esperando que eles concluíssem o furto de fiação.