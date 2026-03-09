09 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Número de prisões por quebra de protetiva aumenta em 12,3% em SP

Por Da redação | São Paulo
SSP-SP
SSP-SP/Reprodução
Em SP foram registradas 5,7 prisões por descumprimento de protetiva em 2025
No estado de São Paulo foram registradas 5,7 mil prisões em flagrante por descumprimento de medida protetiva em 2025. O número representa 12,3% a mais do que os 5,1 mil flagrantes de 2024.

A informação é da SSP (Secretaria da Segurança Pública ) que atribui os números à fiscalização das ordens judiciais e à agilidade no atendimento às vítimas de violência doméstica pelas Polícias Civil e Militar.

Ainda que o flagrante não aconteça. A ocorrência não fica sem resposta. A Polícia dá início às investigações imediatamente após a denúncia.

A medida protetiva tem força de lei e, quando descumprida, há consequência penal. A prisão desses homens é fundamental para quebrar o ciclo de violência e evitar o feminicídio.

Monitoramento

Segundo a SSP, nos últimos três meses, o Governo de São Paulo prendeu e apresentou à Justiça 2 mil agressores durante diferentes operações policiais integradas para cumprir mandados judiciais relacionados a crimes contra mulheres.

Além do uso de tornozeleira eletrônica, que permite monitoramento, há o aplicativo SP Mulher Segura, que cruza os dados de localização dos agressores com os da vítima e emite alertas automáticos, podendo também ser acionado via botão do pânico.

Desde que foi lançado, em 2023, o app já foi utilizado por quase 40 mil mulheres, com mais de 5 mil acionamentos de emergência e 1,5 mil boletins de ocorrência registrados de forma on-line, agilizando o socorro e o acesso à proteção.

