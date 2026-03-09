No estado de São Paulo foram registradas 5,7 mil prisões em flagrante por descumprimento de medida protetiva em 2025. O número representa 12,3% a mais do que os 5,1 mil flagrantes de 2024.

A informação é da SSP (Secretaria da Segurança Pública ) que atribui os números à fiscalização das ordens judiciais e à agilidade no atendimento às vítimas de violência doméstica pelas Polícias Civil e Militar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp