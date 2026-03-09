Uma senhora de 70 anos sofreu uma queda de um patinete elétrico na praça da Cultura, em Caraguatatuba.

O acidente ocorreu no domingo (8), por volta das 10h, e houve acionamento dos bombeiros para atendimento.

No local, a equipe encontrou a idosa com um ferimento corte-contuso na região frontal do crânio além de escoriações na face.