09 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

Idosa de 70 anos fica ferida ao cair de patinete elétrico

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Idosa caiu de patinete na Praça da Cultura, Caraguatatuba
Idosa caiu de patinete na Praça da Cultura, Caraguatatuba

Uma senhora de 70 anos sofreu uma queda de um patinete elétrico na praça da Cultura, em Caraguatatuba.
O acidente ocorreu no domingo (8), por volta das 10h, e houve acionamento dos bombeiros para atendimento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No local, a equipe encontrou a idosa com um ferimento corte-contuso na região frontal do crânio além de escoriações na face.

A vítima foi imobilizada e conduzida ao Hospital Stella Maris. Não há informações adicionais sobre o estado de saúde dela.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários