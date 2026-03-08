A família de Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), possui ao menos dois imóveis de luxo no Vale do Paraíba.
As unidades foram compradas por uma empresa comandada pela esposa do magistrado em Campos do Jordão, um dos destinos mais valorizados da Serra da Mantiqueira.
Os apartamentos foram adquiridos pela empresa Lex Instituto de Estudos Jurídicos, dirigida por Viviane Barci de Moraes e que tem o ministro e os filhos do casal entre os sócios.
Documentos indicam que os imóveis ficam no mesmo edifício e possuem características semelhantes, com metragem elevada e estrutura de alto padrão.
Duplex de 365 m² comprado por R$ 4 milhões
Em março de 2025, a empresa da família Moraes desembolsou R$ 4 milhões para adquirir um apartamento duplex de 365 metros quadrados em Campos do Jordão.
O imóvel possui cinco suítes, seis vagas na garagem e varanda gourmet, além de uma ampla sala com três ambientes, pé-direito duplo e lareira.
Segundo anúncios imobiliários do próprio prédio, um apartamento com a mesma metragem e características semelhantes tem sido ofertado por cerca de R$ 7 milhões, valor superior ao pago na negociação registrada.
O anúncio descreve ainda que o imóvel possui:
- sistema de calefação;
- persianas automatizadas por controle remoto;
- aspiração central de pó;
- piso e toalheiros aquecidos nos banheiros;
- sacada e varanda gourmet;
- vagas adicionais para moto ou quadriciclo;
Segundo imóvel no mesmo prédio
Esse não é o único imóvel da família no edifício.
Em 2014, a mesma empresa adquiriu o apartamento ao lado, com 362,6 metros quadrados, também por R$ 4 milhões.
De acordo com documentos obtidos pelo portal Metrópoles, ambos os imóveis foram vendidos pela construtora Poiano Lopes LTDA.
Conversas citam encontro em Campos do Jordão
O nome de Moraes também apareceu em mensagens encontradas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
Segundo o material analisado pela Polícia Federal, o empresário mencionou um encontro com o ministro em abril de 2025, durante um feriado em Campos do Jordão.
As conversas fazem parte das investigações conduzidas pela Polícia Federal envolvendo o banqueiro.