A família de Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), possui ao menos dois imóveis de luxo no Vale do Paraíba.

As unidades foram compradas por uma empresa comandada pela esposa do magistrado em Campos do Jordão, um dos destinos mais valorizados da Serra da Mantiqueira.

Os apartamentos foram adquiridos pela empresa Lex Instituto de Estudos Jurídicos, dirigida por Viviane Barci de Moraes e que tem o ministro e os filhos do casal entre os sócios.