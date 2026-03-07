O São José terá pela frente Sertãozinho, Ferroviária e Juventus no grupo 3 da segunda fase da Série A-2 do Campeonato Paulista. Em quadrangular com jogos de ida e volta os dois primeiros colocados se classificam para a semifinal, quando os dois finalistas conquistarão o acesso para a Série A-1 do ano seguinte.

No entanto, o retrospecto da Águia do Vale contra os três adversários em relação à primeira fase, preocupa. Afinal de contas, em três jogos, todos eles em casa, somou apenas um ponto.