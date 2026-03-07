O São José terá pela frente Sertãozinho, Ferroviária e Juventus no grupo 3 da segunda fase da Série A-2 do Campeonato Paulista. Em quadrangular com jogos de ida e volta os dois primeiros colocados se classificam para a semifinal, quando os dois finalistas conquistarão o acesso para a Série A-1 do ano seguinte.
No entanto, o retrospecto da Águia do Vale contra os três adversários em relação à primeira fase, preocupa. Afinal de contas, em três jogos, todos eles em casa, somou apenas um ponto.
Inclusive, as duas derrotas do São José como mandante aconteceram contra Juventus e Sertãozinho. Ainda sob comando do técnico Marcelo Marelli, na terceira rodada, a Águia perdeu por 1 a 0 para o Moleque Travesso.
Depois, na quarta-feira de Cinzas, já sob comando de Jorge Castilho, empatou por 1 a 1 com a Ferroviária, no Martins Pereira. Por fim, neste sábado (7), perdeu por 2 a 1 para o Sertãozinho.
Esse também foi o primeiro revés de Jorge Castilho no comando da Águia do Vale, que vinha de dez jogos sem perder. Com 27 pontos, fechou esta fase em quarto lugar.
Na segunda-feira (9), a FPF (Federação Paulista de Futebol), irá definir a tabela detalhada da próxima fase, mas a tendência é o São José estrear fora de casa contra o Sertãozinho no outro final de semana.