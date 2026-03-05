Uma mulher foi presa nesta quinta-feira (5) suspeita de participar das agressões que levaram à morte de uma jovem de 22 anos. A vítima não resistiu às lesões e morreu após desenvolver uma infecção generalizada decorrente dos ferimentos provocados por espancamento.

O caso ocorreu em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. A vítima, Gabrielle de Cássia Gonçalves, teria sido agredida com pauladas após ser acusada de furtar R$ 50, segundo informações registradas na investigação.