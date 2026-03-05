Uma mulher foi presa nesta quinta-feira (5) suspeita de participar das agressões que levaram à morte de uma jovem de 22 anos. A vítima não resistiu às lesões e morreu após desenvolver uma infecção generalizada decorrente dos ferimentos provocados por espancamento.
O caso ocorreu em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. A vítima, Gabrielle de Cássia Gonçalves, teria sido agredida com pauladas após ser acusada de furtar R$ 50, segundo informações registradas na investigação.
De acordo com o boletim de ocorrência, familiares encontraram a jovem ferida em uma via pública no dia 23 de fevereiro. Ela foi levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Silvina, passou por exames e acabou liberada.
Dias depois, Gabrielle voltou a procurar atendimento médico após apresentar forte inchaço no braço direito. Ela foi atendida no Hospital de Urgência da cidade e recebeu alta novamente após avaliação.
Na madrugada do dia 1º de março, familiares retornaram com a jovem ao hospital, após o braço voltar a inchar e apresentar sangramento. A equipe médica identificou um quadro de infecção generalizada. A vítima sofreu três paradas cardiorrespiratórias e morreu no fim da tarde.
As investigações apontam que a agressão teria ocorrido em uma área de vegetação. Um vídeo obtido pela imprensa mostra a vítima sendo atacada com tapas, socos, chutes e golpes com um pedaço de madeira. Nas imagens, ao menos dois homens aparecem acompanhando a ação e incentivando a agressora.
Conforme a apuração inicial, o episódio pode estar ligado ao chamado “tribunal do crime”, prática em que criminosos punem pessoas acusadas de delitos dentro de determinados grupos.
A mulher apontada como autora das agressões foi identificada como Mylena Gomes e acabou presa pela Polícia Militar. Ela foi levada ao 6º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, onde o caso segue sob investigação.
A SSP (Secretaria da Segurança Pública) informou que a Polícia Civil continua apurando as circunstâncias do crime. A defesa da suspeita não foi localizada até o momento.