05 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME

Gabrielle morreu à pauladas após roubar R$ 50

Por Da Redação | São Bernardo do Campo
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Gabrielle morreu à pauladas após roubar R$ 50
Gabrielle morreu à pauladas após roubar R$ 50

Uma mulher foi presa nesta quinta-feira (5) suspeita de participar das agressões que levaram à morte de uma jovem de 22 anos. A vítima não resistiu às lesões e morreu após desenvolver uma infecção generalizada decorrente dos ferimentos provocados por espancamento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. A vítima, Gabrielle de Cássia Gonçalves, teria sido agredida com pauladas após ser acusada de furtar R$ 50, segundo informações registradas na investigação.

De acordo com o boletim de ocorrência, familiares encontraram a jovem ferida em uma via pública no dia 23 de fevereiro. Ela foi levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Silvina, passou por exames e acabou liberada.

Dias depois, Gabrielle voltou a procurar atendimento médico após apresentar forte inchaço no braço direito. Ela foi atendida no Hospital de Urgência da cidade e recebeu alta novamente após avaliação.

Na madrugada do dia 1º de março, familiares retornaram com a jovem ao hospital, após o braço voltar a inchar e apresentar sangramento. A equipe médica identificou um quadro de infecção generalizada. A vítima sofreu três paradas cardiorrespiratórias e morreu no fim da tarde.

As investigações apontam que a agressão teria ocorrido em uma área de vegetação. Um vídeo obtido pela imprensa mostra a vítima sendo atacada com tapas, socos, chutes e golpes com um pedaço de madeira. Nas imagens, ao menos dois homens aparecem acompanhando a ação e incentivando a agressora.

Conforme a apuração inicial, o episódio pode estar ligado ao chamado “tribunal do crime”, prática em que criminosos punem pessoas acusadas de delitos dentro de determinados grupos.

A mulher apontada como autora das agressões foi identificada como Mylena Gomes e acabou presa pela Polícia Militar. Ela foi levada ao 6º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, onde o caso segue sob investigação.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) informou que a Polícia Civil continua apurando as circunstâncias do crime. A defesa da suspeita não foi localizada até o momento.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários