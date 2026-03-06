Um homem de 34 anos morreu após apresentar complicações graves decorrentes de uma perfuração intestinal durante a realização de um exame de colonoscopia. A família registrou ocorrência policial e pede que o caso seja investigado para esclarecer as circunstâncias da morte.
O caso aconteceu em Rondônia. A vítima foi identificada como Thyago da Silva Severino, que teria sofrido a perfuração durante o procedimento médico e não resistiu às complicações.
Após a morte, parentes procuraram a polícia para formalizar o registro da ocorrência e solicitar a apuração dos fatos. A família quer entender se houve falha durante o exame ou no atendimento prestado posteriormente.
Thyago era descrito por amigos e familiares como uma pessoa muito querida. Ele trabalhava no setor administrativo de uma empresa ligada ao agronegócio e, após a confirmação da morte, recebeu diversas homenagens nas redes sociais.
O caso deverá ser analisado pelas autoridades competentes para esclarecer o que ocorreu durante o procedimento médico.