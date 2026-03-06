Um homem de 34 anos morreu após apresentar complicações graves decorrentes de uma perfuração intestinal durante a realização de um exame de colonoscopia. A família registrou ocorrência policial e pede que o caso seja investigado para esclarecer as circunstâncias da morte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Rondônia. A vítima foi identificada como Thyago da Silva Severino, que teria sofrido a perfuração durante o procedimento médico e não resistiu às complicações.