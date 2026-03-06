06 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
TRAGÉDIA

Thyago, 34 anos, morre após perfuração de intestino durante exame

Por Da Redação | Rondônia
| Tempo de leitura: 1 min
Redes sociais
Thyago da Silva Severino
Thyago da Silva Severino

Um homem de 34 anos morreu após apresentar complicações graves decorrentes de uma perfuração intestinal durante a realização de um exame de colonoscopia. A família registrou ocorrência policial e pede que o caso seja investigado para esclarecer as circunstâncias da morte.

O caso aconteceu em Rondônia. A vítima foi identificada como Thyago da Silva Severino, que teria sofrido a perfuração durante o procedimento médico e não resistiu às complicações.

Após a morte, parentes procuraram a polícia para formalizar o registro da ocorrência e solicitar a apuração dos fatos. A família quer entender se houve falha durante o exame ou no atendimento prestado posteriormente.

Thyago era descrito por amigos e familiares como uma pessoa muito querida. Ele trabalhava no setor administrativo de uma empresa ligada ao agronegócio e, após a confirmação da morte, recebeu diversas homenagens nas redes sociais.

O caso deverá ser analisado pelas autoridades competentes para esclarecer o que ocorreu durante o procedimento médico.

