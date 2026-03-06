Descongela

A Prefeitura de São José dos Campos não irá aplicar a Lei do Descongela, como ficou conhecida a norma federal que autoriza o pagamento retroativo de benefícios aos servidores que ficaram congelados devido à pandemia.

Requerimento

A informação foi repassada pelo prefeito Anderson Farias (PSD) à Câmara, em resposta a um requerimento da vereadora Juliana Fraga (PT). Pela Lei do Descongela, estados e municípios podem pagar, agora, benefícios como anuênio, triênio, quinquênio, sexta-parte e licença-prêmio que deixaram de ser quitados entre maio de 2020 e dezembro de 2021.